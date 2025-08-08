08 Ağustos 2025, Cuma

Sadık Albayrak Trabzon'da okurlarıyla buluştu!



Giriş: 08.08.2025 15:50
Güncelleme:08.08.2025 15:50
Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, bugün D&R Trabzon Meydan’da okurlarıyla bir araya geldi. İmza ve söyleşi gününde Trabzon halkıyla buluşan Albayrak, “Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası” ile “Siyasi Boyutlarıyla Türkiye’de İslamcılığın Doğuşu” adlı eserleri üzerinden düşünsel bir yolculuk sundu.
