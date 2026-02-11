CANLI YAYIN
Gazi Meclis'te CHP'den kürsüye saygısızlık! AK Partili İnan o anlar anlattı

Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı. 2 yeni bakan bugün TBMM'de ant içerek göreve başladı. Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM'de yemin töreni sırasında CHP'liler provokasyona soyunarak 2 yeni bakanın yemini engellenmeye çalıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak CHP'ye sert tepki gösterdi. İnan, "Gazi Meclis'e adeta savaş açtılar. Bunlar çok çirkin hareketler." ifadelerini kullandı.

