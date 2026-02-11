CANLI YAYIN
Beyaz Saray'da Netanyahu'ya sessiz sedasız karşılama! A Haber'de çarpıcı detay

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın alışılmışın dışındaki "soğuk" tavrıyla dünya gündemine oturdu. Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin perde arkasını aktaran A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Netanyahu’nun resmi törenlerin yapıldığı Kuzey Kapısı yerine, adeta kaçırırcasına Güney Kapısı’ndan içeri alındığına dikkat çekti. Trump’ın, 13 ayda 7. kez ABD’ye gelen Netanyahu’ya karşı sergilediği düşük profilli karşılama, "Trump artık bıktı mı?" sorularını beraberinde getirirken; görüşmenin basına kapalı yapılması ve programda öğle yemeğinin bile yer almaması, iki lider arasındaki krizin derinliğini gözler önüne serdi.

