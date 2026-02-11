AK Partili Turan CHP'nin kürsü işgalini anlattı: Meclis iradesine ipotek koymaya çalıştılar

Muhalefet milletvekillerinin demokratik süreci sabote etmeye yönelik hamleleri Meclis çatısı altında arbedeye dönüşürken, AK Partili vekillerin milli iradeye sahip çıkan dik duruşuyla kirli provokasyon bertaraf edildi. TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında muhalefetin anayasaya aykırı tutumuna dikkat çeken Hasan Turan, "İlgili madde gereği bakanların ilk oturumda yemin etmesi bir mütemmim cüzdür, ancak muhalefet 'biz yemin ettirmeyeceğiz' diyerek Meclis iradesine ipotek koymaya çalıştı" sözleriyle skandalı gözler önüne serdi.