AK Partil Turan'da A Haber'de CHP'ye tepki: Meclis şov yeri değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni kabine üyelerinin yemin töreni sırasında CHP’li vekillerin kürsü işgali girişimiyle büyük bir gerginliğe sahne oldu. Meclis İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında yaşanan arbedenin detaylarını paylaştı. CHP’nin anayasal süreci sabote etmeye çalıştığını belirten Turan, meclis çatısı altında sergilenen bu tutumun demokrasiye ve meclis nezaketine yakışmadığını vurgulayarak "Meclis'i ergen insanların sürekli gösteri yaptığı bir alana dönüştürdüler" dedi.