CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

AK Partil Turan'da A Haber'de CHP'ye tepki: Meclis şov yeri değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni kabine üyelerinin yemin töreni sırasında CHP’li vekillerin kürsü işgali girişimiyle büyük bir gerginliğe sahne oldu. Meclis İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında yaşanan arbedenin detaylarını paylaştı. CHP’nin anayasal süreci sabote etmeye çalıştığını belirten Turan, meclis çatısı altında sergilenen bu tutumun demokrasiye ve meclis nezaketine yakışmadığını vurgulayarak "Meclis'i ergen insanların sürekli gösteri yaptığı bir alana dönüştürdüler" dedi.

Öne Çıkanlar

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Maltepe'de oto tamirci dükkanında yangın
Maltepe'de oto tamirci dükkanında yangın
Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın
Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!