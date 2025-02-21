Rusya’dan Ankara çıkarması! Lavrov ziyaretinin perde arkası

Riyad ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile barış müzakereleri yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 23 24 Şubat'ta Ankara'ya gelecek. 26-27 Şubat'ta ise Ankara'ya Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Matviyenko geliyor. Öte yandan ABD’nin Ukrayna planları da konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

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