12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2021 15:43
Güncelleme:12.03.2021 15:43
Çanakkkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkör Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 14.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkör, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorköre, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
TEM'deki maganda polisin takibi sonucu yakalandı
TEM'deki maganda polisin takibi sonucu yakalandı
E-ticarette sıkı denetim
E-ticarette sıkı denetim
Mehmet Akif Ersoy'un müze yapılan evi
Mehmet Akif Ersoy'un müze yapılan evi
Oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü
Oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü
Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak?
Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak?
Kreşte çocuklara dayak! O anlar böyle görüntülendi
Kreşte çocuklara dayak! O anlar böyle görüntülendi
İstiklal Marşı okuma birincisi A Haber'de
İstiklal Marşı okuma birincisi A Haber'de
Akif'in eşyaları eski Meclis'te
Akif'in eşyaları eski Meclis'te
Uzaktan çalışmak isteyenler ne yapmalı?
Uzaktan çalışmak isteyenler ne yapmalı?
İstiklal marşımız 100 yaşında
İstiklal marşımız 100 yaşında
28 yıllık acı: Hekimbaşı faciası
28 yıllık acı: Hekimbaşı faciası
Daha Fazla Video Göster