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Roma sokaklarında aslan paniği! Sirkten kaçıp...

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Giriş: 12.11.2023 09:09
İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Ladispoli beldesinde sirkten kaçan bir aslan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Belediye başkanı vatandaşlara evde kalın uyarısında bulundu. Aslanın caddelerde, evlerin ve otomobillerin arasından geçtiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görüntülerden oldu.
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