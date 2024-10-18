Rojin'in babası "cinayet" dedi: Kızımı öldürüp, göle attılar

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in. Genç kızın nasıl ölüme gittiği ise hala muamma. Rojin'in babasından çarpıcı bir açıklama geldi. Kızının intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etti acılı baba. Kanıt olarak da kızının vücudunda darp izleri olduğunu öne sürdü.

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