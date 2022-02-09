Rize’de köpeklerin şüpheli ölümü! Mahalleli ayağa kalktı: Vahşi bir durum

Rize’nin Muradiye beldesinde çöpte beş köpeğin ölüsü bulundu. Bölge ahalisi, köpeklerin öldürülmüş olabileceğini ifade ederek duruma, “Tamamen ahlaksız ve vicdansız bir davranış. Şimdi bu hayvanlar derdini anlatamıyorlar, havlıyorlar. Bunları dövmenin, zehirlemenin, mermi atmanın ne anlamı var?” sözleriyle tepki gösterdi.

Rize'nin Muradiye beldesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde mahallelinin çöplerini attığı, yer yer o atıkları yakarak yok ettiği alanda 5 köpeğin ölüsü bulundu. Köpeklerin öldürüldüğünü düşünen mahalleli, durumu yetkililere ihbar etti.

"YAPANLAR EN YAKIN ZAMANDA BULUNACAK"

Muradiye Belediyesi yetkilileri konu ile yakından ilgilendiklerini dile getirerek, suçluların kısa zamanda bulunması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Belediyeyi arayan mahalle sakinleri, "Belediye olarak ilgileniyoruz. Bizde yeni öğrendik. Bunu yapanlar en yakın zamanda bulunacak. Bizde jandarmaya haber vereceğiz. Bunu yapanlar cezasız kalmayacak. Dilsiz masum yavrularımıza bunları kimsenin yapmaya hakkı yok. Biz Muradiye Belediyesi olarak bu konuyla ilgileneceğiz" cevabını aldı.



"DİLSİZ HAYVANA BUNLARI YAPMAK, GERÇEKTEN VAHŞİ BİR DURUM"

Köpeklerin ölüm sebebinin açlık veya donma olduğunu düşünmediklerini dile getiren mahalle sakinlerinden Kenan Küçükmustafa, "Askerden yeni geldiğim için kardeşimle beraber köyümüzde dağ bayır gezelim dedik. Buralardan yukarıya dağlara doğru çıkarken bu manzarayla karşılaştık. Bir insan evladı dilsiz, derdini anlatamayan hayvana böyle bir şey yapar mı? Kıyamet yaklaşıyor bildiğiniz. Bu köpekler açlıktan veya donarak ölmemiş, hallerinden belli oluyor. Etrafta torbalar var. Önce zehirlenip, torbalarla bu ıssız yere bırakılmış. Bunu hangi insanoğlu yapmış bilmiyoruz. Allah bildiği gibi yapsın. Dilsiz bir hayvana bunları yapmak, gerçekten vahşi bir durum" dedi.

"DURUM TAMAMEN AHLAKSIZ VE VİCDANSIZ BİR DAVRANIŞ"

Durumu ahlaksızlık ve vicdansızlık olarak nitelendiren Küçükmustafa, "Bu durum tamamen ahlaksız ve vicdansız bir davranış. Şimdi bu hayvanlar derdini anlatamıyorlar, havlıyorlar. Bunları dövmenin, zehirlemenin, mermi atmanın ne anlamı var? Bunu zehirleyen insan ahirette bu hayvanların hesabını nasıl verecek, onu çok merak ediyorum. Aynısını oğlunuza, kızınıza veya anne babanıza başka birisi yapsa, aç bıraksa veya zehirlese nasıl hissedersiniz? Önce vicdan hemşehrim. Şu olaya bir bakın, insanlar çıldırmış. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.