Rize’de freni patlayan tofaş yamaca çarpıp takla attı: 3 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde freni patlayan Tofaş marka otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yamaca çarpıp takla attı. Araçta bulunan sürücü Hayri Y. ile yolcular Murat B. ve Faik Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

