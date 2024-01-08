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Rize'de 2 köprü yıkılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 13:02
Rize'nin Çayeli ilçesinde taşkınlara neden olan 2 köprü yıkılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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