Rize’de 2 köprü yıkılıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde taşkınlara neden olan 2 köprü yıkılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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