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Rize dünya basınında! Bir "bal ormanı" rüyası

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Giriş: 30.11.2020 09:12
Güncelleme:30.11.2020 15:21
The New York Times Gazetesi pandemi nedeniyle okurlarını sanal geziye çıkarıyor. Onlardan biri de ülkemizde geçiyor. Rize'deki karakovan arıcılığını anlatan yabancı basın kuruluşu birbirinden özel fotoğraflar yayımladı.

Rize'deki arıcılar dünya basınının ilgi odağı oldu.

Pandemiden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen turistlere The New York Times sanal bir gezi düzenledi.

Sarah Pannell'in fotoğraflarıyla Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi anlatıldı.



Kaçkar dağlarıyla çevrili ilçede ağaç dallarındaki kovanlar "bal ormanı rüyası" olarak tanımlandı.

Ağaçlardaki platformlar sayesinde kovanlar ormandaki ayılardan korunuyor.

Sabahın erken saatlerinde ormana giden arıcılar dumanla sersemlettikleri arıları kovandan uzaklaştırıp petekleri inceliyor.

Kovanlardan sağılan kestane balı kendine özgü aromasıyla oldukça lezzetli ve tam bir şifa kaynağı.

İmece usulüyle sağılan fırtına ovasındaki her 5 kovandan 1 kişi sorumlu.

New York Times'ın sanal gezideki bu rehberliği Amerikalıları cezbetti.

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