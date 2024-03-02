02 Mart 2024, Cumartesi
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Riskli kan grupları hangileri? En dirençli kan grubu hangisi
Kan gruplarının sağlığa ne gibi etkileri olduğu uzmanlar tarafından yıllardır araştırılıyor. Son olarak yaklaşık 90 bin kişi üzerinde çalışma yapıldı. Bulaşıcı ve kronik hastalıkların kan gruplarıyla ilgisi olduğu ortaya çıktı. İşte hastalıklara karşı dayanaklı ve dayanaksız kan grupları.