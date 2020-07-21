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Restorasyon hatasına Vakıflar’dan müdahale
İstanbul Üsküdar'daki Ahmediye Külliyesi Osmanlı'dan günümüze uzanan lale devrinin en güzel örneklerini yansıtan tarihi bir yadigar. Külliye yaklaşık 2 yıldır restorasyonda. Yenileme çalışması geçtiğimiz günlerde duvarlardaki dolgu hataları ile gündeme geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü "Restorasyon süreci henüz bitmedi, hatalar düzeltildi" dedi.
İstanbul Üsküdar'daki Ahmediye Külliyesi Osmanlı'dan günümüze uzanan lale devrinin en güzel örneklerini yansıtan tarihi bir yadigar. Külliye yaklaşık 2 yıldır restorasyonda. Yenileme çalışması geçtiğimiz günlerde duvarlardaki dolgu hataları ile gündeme geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü "Restorasyon süreci henüz bitmedi, hatalar düzeltildi" dedi.