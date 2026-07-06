Ankara Zirvesi Türkiye’nin rolünü artıracak

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar dünyada gündem olmuştu. Zirveye özellikle Erdoğan ile bir araya gelmek için katılacağını belirten Trump'ın bu sözleri diplomatik kulisleri sarsarken, iki lider arasındaki dev randevuda hangi kritik dosyaların masaya yatırılacağı merak konusu oldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, küresel dengeleri değiştirecek o görüşmenin muhtemel şifrelerini A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu’na değerlendirdi.