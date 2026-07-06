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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da

Ankara’da düzenlenecek olan 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara Havalimanı'na geldi.

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