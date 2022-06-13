13 Haziran 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ramsay Hunt sendromu nedir? Nasıl olur? | Justin Bieber yüz felci geçirdi
Grammy ödüllü, dünyaca ünlü kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini duyurdu. Nadir hastalıklardan biri olan Ramsay Hunt sendromu merak konusu oldu. Bu sendrom nedir? Nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, detayları aktardı.