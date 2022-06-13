Ramsay Hunt sendromu nedir? Nasıl olur? | Justin Bieber yüz felci geçirdi

Grammy ödüllü, dünyaca ünlü kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini duyurdu. Nadir hastalıklardan biri olan Ramsay Hunt sendromu merak konusu oldu. Bu sendrom nedir? Nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, detayları aktardı.

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