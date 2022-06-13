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Ramsay Hunt sendromu nedir? Nasıl olur? | Justin Bieber yüz felci geçirdi

A Haber
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Giriş: 13.06.2022 12:11
Grammy ödüllü, dünyaca ünlü kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini duyurdu. Nadir hastalıklardan biri olan Ramsay Hunt sendromu merak konusu oldu. Bu sendrom nedir? Nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, detayları aktardı.
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