Ramazana özel tedbirler alınacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi? A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... Mutant virüste yüzde 80 barajı açıldı. Peki Kovid-19 vaka sayısı düşmeyen iller için hangi kararlar alınacak? Ramazan ayı için özel önlemler alınacak mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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