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Ramazana özel tedbirler alınacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi? A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 29.03.2021 12:18
Güncelleme:29.03.2021 13:49
Son dakika haberi... Mutant virüste yüzde 80 barajı açıldı. Peki Kovid-19 vaka sayısı düşmeyen iller için hangi kararlar alınacak? Ramazan ayı için özel önlemler alınacak mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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