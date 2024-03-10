Ramazan pidesi nasıl yapılır? Lezzetli pide yapmak için hangi malzemeler kullanılmalı?

11 ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor ve sadece bir aylık Ramazan ayı boyunca üretilen Ramazan pidesi, sofraların olmazsa olmazı. Peki lezzetli pide nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN