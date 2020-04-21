- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ramazan kolisi nasıl hazırlanır? Fiyatı ne kadar? Ramazan kolisinin içerisinde neler var? |Video
Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kalmasıyla birlikte ramazan kolisi hazırlıkları da başlıyor. Peki ramazan kolisi nasıl hazırlanır? Ne kadara mal olur? İçinde neler olur? Detaylar A Haber ekibinin hazırladığı haberimizde...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.