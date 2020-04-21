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21.04.2020

Ramazan kolisi nasıl hazırlanır? Fiyatı ne kadar? Ramazan kolisinin içerisinde neler var? |Video

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kalmasıyla birlikte ramazan kolisi hazırlıkları da başlıyor. Peki ramazan kolisi nasıl hazırlanır? Ne kadara mal olur? İçinde neler olur? Detaylar A Haber ekibinin hazırladığı haberimizde...
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