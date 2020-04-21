Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 207 milyon liralık bütçe planlamasıyla 10 milyon ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılacak. Kızılay, gıda yardımlarıyla 350 bin aileye destek olacak, diğer iş birlikleriyle 60 bin aileye erişecek. 4 kişilik bir aile için planlanan çalışmayla yaklaşık 1,6 milyon kişiye ulaşılacak. Gıda yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak? İşte ayrıntılar...