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Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?
Kızılay gıda yardımı başvurusu yapılacak mı? Türk Kızılay'ı tarafından gıda yardımı alacak vatandaşların cep telefonlarına bir kod gönderilerek, vatandaşlara belirlenmiş zincir marketlerden dilediklerini alma olanağı sunulacak. Bu gelişmelerin ardından gıda yardımını kimlerin alacağı, başvuru yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2020 14:33Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 14:41