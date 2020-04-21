21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?

Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?

Kızılay gıda yardımı başvurusu yapılacak mı? Türk Kızılay'ı tarafından gıda yardımı alacak vatandaşların cep telefonlarına bir kod gönderilerek, vatandaşlara belirlenmiş zincir marketlerden dilediklerini alma olanağı sunulacak. Bu gelişmelerin ardından gıda yardımını kimlerin alacağı, başvuru yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?

Giriş Tarihi: 21.04.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 14:41
  • 1
  • 15
Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?

Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 207 milyon liralık bütçe planlamasıyla 10 milyon ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılacak. Kızılay, gıda yardımlarıyla 350 bin aileye destek olacak, diğer iş birlikleriyle 60 bin aileye erişecek. 4 kişilik bir aile için planlanan çalışmayla yaklaşık 1,6 milyon kişiye ulaşılacak. Gıda yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 15
Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?

KIZILAY GIDA YARDIMI TALEBİ YAPILACAK MI?

Kızılay tarafından gerçekleştirilecek ramazan gıda yardımına başvuru yapılmayacak. Kızılay'ın belirleyeceği 10 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılacak. Gıda yardımı alacak vatandaşların cep telefonlarına SMS yolula bir kod gönderilecek. Telefona gelen bu kod ile belirlenen zincir marketlerden istenilenler alınabilecek.

  • 3
  • 15
Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?

GIDA YARDIMI PAKETİ NASIL OLACAK?

Gıda yardımı bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden gıda kolisi bağışında bulunabilecekler. 16 farklı ürünle hazırlanan ve bedeli yurt içi 120 TL (büyük), 75 TL (normal) ve yurt dışı 120 TL (büyük) olan gıda yardımı yapılabilecek.

  • 4
  • 15
Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?

GIDA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlattığı kampanya ile ramazan yardımlarını açıklayan kuruluş, yaklaşık 207 milyon liralık bütçe planlamasıyla 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Kızılay, gıda yardımlarıyla 350 bin aileye destek olacak, diğer iş birlikleriyle 60 bin aileye erişecek. 4 kişilik bir aile için planlanan çalışmayla yaklaşık 1,6 milyon kişiye ulaşılacak.

  • 5
  • 15
Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?

Kuruluş, gıda yardımlarını hayata geçirirken gelenekselleşen gıda kolisinin yanı sıra bu yıl ramazanda yenilikçi bir modeli uygulamaya başlayacak. Gıda yardımı alacak olan vatandaşların cep telefonlarına bir SMS doğrulama kodu gönderilerek, belirlenmiş zincir marketlerden ihtiyaçlarını almaları sağlanacak.