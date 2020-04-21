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Haberler Galeri Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!

Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!

Son dakika haberi... Ramazan pidesi çıkacak mı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de Ramazan pidesi oldu. Bakan Pakdemirli pide ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 12:21
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Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!

Ramazan pidesi satışı olacak mı? İftar sofralarının gözdesi olan pide için vatandaşların araştırmaları sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası en çok merak edilenlerden biri de Ramazan pidesi satışının yapılıp yapılmacağı oldu. Konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Peki, Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!

RAMAZAN PİDESİ SATIŞI OLACAK MI?

Bakan Pakdemirli, pide ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pideyle ilgili çalışmaları İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır." dedi.

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Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ SATIŞI İÇİN TEDBİRLER ALINDI

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, Ramazan pidesi üretiminde ve satışında bir sorun yaşanmayacağını bildirdi.

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Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!

Çetin, ramazan pidesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını, ürün stoklarının hazırlandığını ve virüsle ilgili alınacak önlemlerin görüşüldüğünü söyledi.

Pidenin fiyatının henüz belli olmadığını aktaran Çetin, "Ramazan pidesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fırınlarımızda olacak, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Pide kuyrukları oluşmaması için elimizden geleni yapacağız, erken üretimlere başlayacağız." dedi.

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Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!

Ellerinde erken saatlerde pide stoku tutacaklarını söyleyen Çetin, "Sosyal mesafeyi koruyucu tedbirleri zaten işletmelerimizde aldık. Kapılarımızda birer personel bekletip sosyal mesafeyi koruyacağız. Pidenin çıkarılması noktasında çalışmalarımız vardı, fırıncı esnafımız da pide üretmek istiyor tabii ki. Bu doğrultuda inşallah vatandaşlarımızı ve esnafımızı da mağdur etmeden bir ortak yol bulup pide üretimini gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.