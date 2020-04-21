Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!

Ramazan pidesi satışı olacak mı? İftar sofralarının gözdesi olan pide için vatandaşların araştırmaları sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası en çok merak edilenlerden biri de Ramazan pidesi satışının yapılıp yapılmacağı oldu. Konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Peki, Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...