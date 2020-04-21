HaberlerGaleriSon dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
Son dakika haberi... Ramazan pidesi çıkacak mı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de Ramazan pidesi oldu. Bakan Pakdemirli pide ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.04.2020 12:14Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 12:21