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İHA

Kadın sürücüyü böyle darp etti

Zonguldak’ta iki sürücü arasında yaşanan kaza sonrası başlayan tartışma kavgaya döndü. Kavgada kırılan dikiz aynasıyla kadın sürücüye saldıran adamı çevredekiler güçlükle durdurdu.

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