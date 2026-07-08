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Giriş Tarihi:
08 Temmuz 2026 15:22
Son Güncelleme:
08 Temmuz 2026 16:53
İHA
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Kadın sürücüyü böyle darp etti
Zonguldak’ta iki sürücü arasında yaşanan kaza sonrası başlayan tartışma kavgaya döndü. Kavgada kırılan dikiz aynasıyla kadın sürücüye saldıran adamı çevredekiler güçlükle durdurdu.
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