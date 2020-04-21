Evde sıcacık Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte en kolay tarifi
On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Müslümanlar 23 Nisan Perşembe gecesi ilk sahura kalkıp 24 Nisan Cuma günü ise ilk oruçlarını tutacaklar. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasındaki pideler sofralarımızı süsleyecek. Peki evde pide nasıl yapılır? İşte en kolay ev yapımı pide tarifi...
On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Müslümanlar 23 Nisan Perşembe gecesi ilk sahura kalkıp 24 Nisan Cuma günü ise ilk oruçlarını tutacaklar. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasındaki pideler sofralarımızı süsleyecek. Peki evde pide nasıl yapılır? İşte en kolay ev yapımı pide tarifi...
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Maya, süt ve şekeri yoğurma kabına alıp maya eriyene kadar bekleyin.
Sırasıyla diğer malzemeleri ilave edin ve elinize yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru 40 dakika kadar mayalandırın.
Mayalanan hamuru iki ya da üç parçaya bölün.
Tezgahı ve elinizi unlayıp parçaları elinizle çekerek açın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serip elinizle açtığınız pideleri tepsiye koyun.
Un ve suyu karıştırın. Elinizi sık sık bu unlu suya batırıp önce kenarlarına sonra ortaya bastırarak pidenin üzerine baklava deseni yapın.
Yumurta sarısı, sıvı yağ, süt ve yoğurdu çırpıp pidelerin üzerine sürün.
Çörek otu ve susam serpip 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.
YAPIMI İÇİN MALZEMELER
2 su bardağı süt
1 paket maya
Yarım tatlı kaşığı şeker
Yarım su bardağı ılık su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tuz
5-6 su bardağı un
Şekillendirmek için:
1 yemek kaşığı un
5-6 yemek kaşığı su
ÜZERİ İÇİN:
1 yumurtanın sarısı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı yoğurt
Susam
Çörek otu
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