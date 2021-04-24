Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Yeni koronavirüs tedbirleri ne olacak?

Yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamında Ramazan ayının ilk 2 haftasının kısmi tedbirlerle geçiren Türkiye'de günlük vaka sayıları 60 sevilerinden 40 binin altına geriledi. Peki 26 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Kabine toplantısında yeni tedbirler alınacak mı? Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Türkiye'de 21 gün tam kapanmaya gider mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Kabine toplantısının ardından ulusa seslenip alınan yeni kararları açıklayacak.

2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak.

Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.

Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve Biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak. Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca'nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu Milliyet'e değerlendirdi.

FARK AÇILIYOR

İki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı.

Bu hafta ile bir önceki hafta arasındaki farkın şu anda açılmaya başladığını kaydeden Odabaş, "Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz.

Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor" dedi. Şu andaki tedbirlerle geçen yılın kasım ayındaki düşüşün sağlanamadığını belirten Odabaş, "tam kapanma" tedbiri olasılığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

AŞI TEDARİKİ ÖNEMLİ

"Cumhurbaşkanı da söylemişti; 'İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler' diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum.

Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın.

Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi."