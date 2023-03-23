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Ramazan ayının asırlık geleneği mukabele başladı

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 08:32
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde mukabeleler de başladı. Fatih Camii’nde mukabele sünneti yaşatılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Fatih Camii'nden detayları aktardı.
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