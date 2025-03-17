Ramazan ayında çalışanların hakları neler? Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi?

Ramazan ayında çalışanların hakları ve işverenlerin sorumluluklarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, çalışanların Ramazan'daki hakları neler? Oruç tutan çalışanların yemek paraları kesilir mi? Oruç tuttuğu için öğlen dinlenme arasını kullanmayan işçi erken paydos yapabilir mi? Çalışanlar Ramazan'da yıllık izin kullanabilir mi? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de detayları anlattı.

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