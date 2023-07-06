Prof. Dr. Sadettin Ökten’den İslam ve medeniyet tasavvuru! Yaradılışın iki unsuru...

Mütefekkir - Yazar Profesör Doktor Sadettin Ökten, modernitenin insana dayattığı hayat tarzını, insanın çevre ve toplumla olan ilişkilerini farklı bir yaklaşımla değerlendirdi. Ökten, "Kur’an ahlakıyla ahlaklanmak vakti." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN