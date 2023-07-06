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Prof. Dr. Sadettin Ökten’den İslam ve medeniyet tasavvuru! Yaradılışın iki unsuru...

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Giriş: 06.07.2023 13:10
Mütefekkir - Yazar Profesör Doktor Sadettin Ökten, modernitenin insana dayattığı hayat tarzını, insanın çevre ve toplumla olan ilişkilerini farklı bir yaklaşımla değerlendirdi. Ökten, "Kur’an ahlakıyla ahlaklanmak vakti." ifadelerini kullandı.
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İslam ve medeniyet tasavvuru
İslam ve medeniyet tasavvuru
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