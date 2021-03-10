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Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

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Giriş: 10.03.2021 11:38
Güncelleme:10.03.2021 11:56
İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun hayatını neden kaybettiği ortaya çıktı. Yapılan açıklamada Prof. Dr. Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu öldüğü belirtildi.

Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun (83) evinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Cüceloğlu'nun otopsi raporunu savcılığa sundu.

Raporda, Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni, "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" şeklinde belirlendi.

Öte yandan, Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden çıktığını belirttiği 13.30 ile temizlik görevlisi M.Ç.'nin eve geldiğini söylediği 14.00 arasındaki sürede, evin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Görüntülerin ifadelerle uyumlu olduğu, herhangi bir şüpheliye ve şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

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