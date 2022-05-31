31 Mayıs 2022, Salı
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PORTRE - İlk kadın jandarma komutanıydı… Şehit Yarbay Songül Yakut’un anısına
Tam 5 yıl önce Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğmuştu. Düşen helikopterde jandarma teşkilatının ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut da vardı. Şehit Yarbay Songül Yakut, sadece terörle mücadeleyle değil, aile içi şiddete karşı verdiği üstün mücadele ile de adını tarihe yazmıştı. İşte Şehit Yarbay'ın hayat hikayesi...