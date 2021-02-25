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Portekiz’de yakalanmıştı! İlginç balık türü boğazlarımızda balıkçıların ağında takıldı! Yılan kurdu balığı…

AA
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Giriş: 25.02.2021 08:56
Güncelleme:25.02.2021 09:57
Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçıların ağına literatüre geçen yıl Portekiz'den giren ilginç bir balık türü takıldı. Teknenin kaptanı "Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık." dedi.

Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçıların ağına literatüre geçen yıl Portekiz'den giren ilginç bir balık türü takıldı. Teknenin kaptanı "Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık." dedi.

Portekiz’de yakalanmıştı! İlginç balık türü boğazlarımızda balıkçıların ağında takıldı! Yılan kurdu balığı… PORTEKİZ'DE YAKALANMIŞTI! İLGİNÇ BALIK TÜRÜ BOĞAZLARIMIZDA BALIKÇILARIN AĞINDA TAKILDI! YILAN KURDU BALIĞI…
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