Portekiz’de yakalanmıştı! İlginç balık türü boğazlarımızda balıkçıların ağında takıldı! Yılan kurdu balığı…

Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçıların ağına literatüre geçen yıl Portekiz'den giren ilginç bir balık türü takıldı. Teknenin kaptanı "Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık." dedi.

Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçıların ağına literatüre geçen yıl Portekiz'den giren ilginç bir balık türü takıldı. Teknenin kaptanı "Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık." dedi.