20 Ağustos 2025, Çarşamba
Portekiz'de orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi
Portekiz'de Temmuz ayının ortasından bu yana orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz Sivil Savunma Servisinden yapılan açıklamada, Mirandela Belediyesinin kuzeyinde söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerden kaçmaya çalışan 1 kişinin kullandığı iş makinesinden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Orman yangınlarında yaşanan can kaybının 3'e yükseldiği aktarıldı. Sabugal Belediyesi yakınlarında çıkan yangınlarla mücadele sırasında ise 15 kişi yaralandı.