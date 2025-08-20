20 Ağustos 2025, Çarşamba

Portekiz'de orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi
Portekiz’de orman yangınında ölü sayısı 3’e yükseldi

Portekiz'de orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 18:22
Portekiz'de Temmuz ayının ortasından bu yana orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz Sivil Savunma Servisinden yapılan açıklamada, Mirandela Belediyesinin kuzeyinde söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerden kaçmaya çalışan 1 kişinin kullandığı iş makinesinden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Orman yangınlarında yaşanan can kaybının 3'e yükseldiği aktarıldı. Sabugal Belediyesi yakınlarında çıkan yangınlarla mücadele sırasında ise 15 kişi yaralandı.
