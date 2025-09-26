26 Eylül 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı
Pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı

Pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 01:34
Olay, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Perpa Pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcı K. H. ve M. Y. arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle beraber K. H. aracından aldığı pompalı tüfekle M. Y.’yi vurarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralanan M. Y. Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M. Y.’yi yaralayan K. H. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
