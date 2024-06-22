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Polisten trafik ışıklarına yuva yapan kumrulara gölgelik

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 15:38
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarının üzerine yuva yapan kumru ve yavruları için polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, gölgelik yaptırarak kumruyu ve yavrularını sıcaktan korudu.
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