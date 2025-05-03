03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Polisten kaçarken yüksekten düşen uyuşturucu satıcısı tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, polisten kaçarken yüksekten düştü. Adreste yapılan aramalarda, 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.