Polisten kaçarken yüksekten düşen uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, polisten kaçarken yüksekten düştü. Adreste yapılan aramalarda, 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN