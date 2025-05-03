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Polisten kaçarken yüksekten düşen uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Polisten kaçarken yüksekten düşen uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 21:54
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, polisten kaçarken yüksekten düştü. Adreste yapılan aramalarda, 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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Polisten kaçarken yüksekten düşen uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Polisten kaçarken yüksekten düşen uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Polisten kaçarken yüksekten düşen uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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