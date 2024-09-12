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Polisten kaçarken bacada yakalandı

Polisten kaçarken bacada yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 10:28
Samsun'da polisin takibi sonucu kaçmak isteyen cezaevi firarisi çıktığı evin çatısında bacanın üzerinde yakalanıp cezaevine girmekten kurtulamadı.
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