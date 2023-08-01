Polislik başvurusu ais.pa.edu.tr ekranı! PMYO polislik başvuru şartları neler? Sınav ücreti, boy, kilo, yaş şartı...

"PMYO başvurusu nasıl yapılır şartları neler?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alınacak. PMYO başvurularının başlamasıyla birlikte polis alımı taban puanları ve şartları merak konusu oldu. Peki 2023 PMYO başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte PMYO polis alımı başvuru ekranı...