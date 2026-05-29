CHP'de seçim meydanı gibi bayramlaşma planı! Detaylar A Haber'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararının ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı. Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu. Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi. CHP’de gözler yarına çevrilirken detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.