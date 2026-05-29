Kemal Kılıçdaroğlu yarın ne yapacak? Kulis bilgileri A Haber'de

CHP'de kurultay sonrası başlayan liderlik kavgası yerini adeta bir 'iç savaşa' bıraktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıllık uzun bir sessizliğin ardından yarın CHP Genel Merkezi’ne 'Genel Başkan' sıfatıyla geri dönmeye hazırlanırken, parti binasında kılıçlar çekildi. Özgür Özel’in fotoğraflarının indirilip Kılıçdaroğlu’nun posterlerinin hazırlandığı, karargâhta 'arınma' mesajlarının verildiği bu tarihi tanıklıkta; CHP ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda Genel Merkez’de gövde gösterisi yapacak olan Kılıçdaroğlu, diğer yanda Güvenpark’ta 'paralel' bir bayramlaşma düzenleyen Özgür Özel cephesi... CHP’de yarın saat 14.00'te büyük bir kopuş ve hesaplaşma bekleniyor!