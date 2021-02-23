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Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında

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Giriş: 23.02.2021 08:42
Güncelleme:23.02.2021 09:14
Rusya'da yolda kalan bir araca yardım etmek için bekleyen trafik polisleri kendilerini bir anda kazanın ortasında buldu. Süratle gelen bir TIR emniyet şeridine park eden polis aracına arkadan çarptı. İşte o anlar...

Rusya'da yolda kalan bir araca yardım etmek için bekleyen trafik polisleri kendilerini bir anda kazanın ortasında buldu. Süratle gelen bir TIR emniyet şeridine park eden polis aracına arkadan çarptı. İşte o anlar...

Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında POLİSLER NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDI! DEHŞET ANLARI ARAÇ KAMERASINDA

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