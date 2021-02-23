Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında

Rusya'da yolda kalan bir araca yardım etmek için bekleyen trafik polisleri kendilerini bir anda kazanın ortasında buldu. Süratle gelen bir TIR emniyet şeridine park eden polis aracına arkadan çarptı. İşte o anlar...

Rusya'da yolda kalan bir araca yardım etmek için bekleyen trafik polisleri kendilerini bir anda kazanın ortasında buldu. Süratle gelen bir TIR emniyet şeridine park eden polis aracına arkadan çarptı. İşte o anlar...