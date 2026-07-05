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Başkan ardoğan'ın programında neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü mesaisine İstanbul’da devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın gerçekleştireceği programın detaylarını A Haber Muhabiri Erşan Karaca aktardı."

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