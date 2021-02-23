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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında Rusya'da yolda kalan bir araca yardım etmek için bekleyen trafik polisleri kendilerini bir anda kazanın ortasında buldu. Süratle gelen bir TIR emniyet şeridine park eden polis aracına arkadan çarptı. İşte o anlar... Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 09:15
Rusya'da görevde olan trafik polisleri bir araca yardım etmek için yol kenarında durmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
O sırada bir TIR polis aracına arkadan çarptı.
Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
Ölümle burun buruna gelen insanların hayretler içinde bırakan görüntüleri. Bu kadarına pes!