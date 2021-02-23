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Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında

Rusya'da yolda kalan bir araca yardım etmek için bekleyen trafik polisleri kendilerini bir anda kazanın ortasında buldu. Süratle gelen bir TIR emniyet şeridine park eden polis aracına arkadan çarptı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 09:15
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Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında

Rusya'da görevde olan trafik polisleri bir araca yardım etmek için yol kenarında durmuştu.

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Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında

O sırada bir TIR polis aracına arkadan çarptı.

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Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında

Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

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Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında

Yaralanan polis memurlarının durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Polisler neye uğradıklarını şaşırdı! Dehşet anları araç kamerasında

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