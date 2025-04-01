01 Nisan 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Polisin gezici gözü yollarda! Gezici radar ekipleri iş başında
Yollarda eşkıyalık yapan kural tanımaz sürücülere karşı yeni tedbirler alındı. Gezici radar da bunlardan biri. Trafiğe çıkan polisler, trafik kurallarını ihlal edenlere anında ceza ile karşılık veriyor. Ekiplerimiz gezici radar ekipleriyle denetime katıldı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.