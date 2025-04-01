Polisin gezici gözü yollarda! Gezici radar ekipleri iş başında

Yollarda eşkıyalık yapan kural tanımaz sürücülere karşı yeni tedbirler alındı. Gezici radar da bunlardan biri. Trafiğe çıkan polisler, trafik kurallarını ihlal edenlere anında ceza ile karşılık veriyor. Ekiplerimiz gezici radar ekipleriyle denetime katıldı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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