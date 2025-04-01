01 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Polisin gezici gözü yollarda! Gezici radar ekipleri iş başında
Polisin gezici gözü yollarda! Gezici radar ekipleri iş başında

Polisin gezici gözü yollarda! Gezici radar ekipleri iş başında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2025 16:35
Yollarda eşkıyalık yapan kural tanımaz sürücülere karşı yeni tedbirler alındı. Gezici radar da bunlardan biri. Trafiğe çıkan polisler, trafik kurallarını ihlal edenlere anında ceza ile karşılık veriyor. Ekiplerimiz gezici radar ekipleriyle denetime katıldı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polisin gezici gözü yollarda! Gezici radar ekipleri iş başında
İşkence iddiaları gerçek dışıdır
"İşkence iddiaları gerçek dışıdır"
Bayramın son günü dönüşler başladı mı?
Bayramın son günü dönüşler başladı mı?
Diyarbakır tatlılarına yoğun ilgi
Diyarbakır tatlılarına yoğun ilgi
Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti
Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti
Trabzon’da şehir meydanında bayramlaşma!
Trabzon'da şehir meydanında bayramlaşma!
Bayram sonrası yağışlı hava uyarısı!
Bayram sonrası yağışlı hava uyarısı!
Nerede o eski bayramlar? A Haber o günlere tanıklık edenlere sordu
Nerede o eski bayramlar? A Haber o günlere tanıklık edenlere sordu
PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada
PKK'lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada
Toplumun sinir uçlarına dokunan skandal!
Toplumun sinir uçlarına dokunan skandal!
Yedi Uyuyanlar Mağarası’na bayram ilgisi
Yedi Uyuyanlar Mağarası’na bayram ilgisi
Tarihi mekanlarda bayram hareketliliği
Tarihi mekanlarda bayram hareketliliği
İç sularda balık avı yasağı başladı!
İç sularda balık avı yasağı başladı!
Daha Fazla Video Göster