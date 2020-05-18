Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit: Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım

Şişli'de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, "Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım" diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden genç kadına polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza kesildi.