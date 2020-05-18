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Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit: Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım

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Giriş: 18.05.2020 12:07
Güncelleme:18.05.2020 12:11
Şişli'de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, "Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım" diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden genç kadına polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza kesildi.
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