Polisi şehit etti, annesini rehin aldı: Silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi

Kastamonu'da ihbarı değerlendirmek için olay yerine gelen bir polisi şehit ettikten sonra annesini de evinde rehin alan silahlı saldırgan, özel hareket polisi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

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