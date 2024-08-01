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Polisi şehit etti, annesini rehin aldı: Silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi

Polisi şehit etti, annesini rehin aldı: Silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 01.08.2024 15:05
Kastamonu'da ihbarı değerlendirmek için olay yerine gelen bir polisi şehit ettikten sonra annesini de evinde rehin alan silahlı saldırgan, özel hareket polisi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.
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