24 Ekim 2024, Perşembe
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Polisi 7 kez bıçakladı "hatırlamıyorum" dedi
Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi polise bıçakla saldırmış, daha sonra tedavi edilmek üzere Konya şehir hastanesine kaldırılmıştı. Taburcu edilen saldırganın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde o anları hatırlamadığını iddia etti.