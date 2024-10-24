Polisi 7 kez bıçakladı "hatırlamıyorum" dedi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi polise bıçakla saldırmış, daha sonra tedavi edilmek üzere Konya şehir hastanesine kaldırılmıştı. Taburcu edilen saldırganın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde o anları hatırlamadığını iddia etti.