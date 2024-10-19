Polis memuruna izin gününde cadde ortasında pompalı tüfekle saldırı

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobille gelip araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar, izin günündeki polis memurunu ağır yaraladı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın kişisel bir meseleden kaynaklandığı bildirildi.