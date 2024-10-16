Polis memuru, tartıştığı karısını öldürdü

Kastamonu'da bir polis memuru aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu evde tartıştığı eşini eşi Burçin Sevgi T.’yi beylik tabancası ile vurarak öldürdü. Kurşunun isabet ettiği 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı E.T. ise polis ekiplerine teslim oldu. Cumhuriyet savcısı ve olay teri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Burçin Sevgi T.'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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