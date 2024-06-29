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PKK'ya büyük darbe! 2 bölgede 10 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 14:03
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
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